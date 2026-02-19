Trendyol Süper Lig’de pazar günü, Göztepe, Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir deplasman mücadelesi için Beşiktaş’a konuk olacak. İzmir temsilcisi, son yıllarda siyah-beyazlılara karşı adeta kabus oldu.

Geçen sezondan bu yana Beşiktaş ile 4 kez karşılaşan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakibine şans tanımadı. Özellikle geçen sezonun 12. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan lig maçında 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, maçı 4-2 kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Ardından İstanbul’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek rakibini turnuvadan eledi.

Ligin ikinci yarısında Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya gelen iki takım, Göztepe’nin eski Beşiktaşlı kaptanı İsmail Köybaşı’nın muhteşem golüyle 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ise İzmir’de Beşiktaş’ı 3-0 yenmeyi başaran Göztepe, önemli bir zafer kazandı. O maçta golleri Juan, Rhaldney ve Sabra kaydetti. Maçta forma giyen Olaitan ise ara transferde 6 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer oldu.

Pazar günü oynanacak mücadele, Avrupa kupaları için büyük önem taşıyor. Göztepe, 41 puanla 4. sırada yer alırken, Beşiktaş 40 puanla 5. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.