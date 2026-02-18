Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası’na katıldı. Grup maçlarında Odense’yi 2-0, Kaunas’ı 1-0 ve Leiftur’u 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Hamburg’a 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

Süper Lig’i 1997-98 sezonunda 5. bitiren Samsunspor, Intertoto Kupası’nda yeniden mücadele etti. İlk turda Lyngby’yi sahasında 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atladı. 2. turda Crystal Palace’ı her iki maçta da 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ancak Werder Bremen karşısında iki maçta da 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Konferans Ligi’nde Başarılı Performans

27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına dönen Samsunspor, bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz ekibi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi grup aşamasında ise Samsunspor:

Legia Varşova ’yı deplasmanda 1-0 mağlup etti,

Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans ’ı sahasında 3-0 yendi,

Breidablik ile 2-2 berabere kaldı,

AEK ve Mainz 05 karşısında sırasıyla 2-1 ve 2-0 mağlup oldu.

Grubu 12. sırada tamamlayan Samsunspor, play-off turuna kaldı. Avrupa kupalarında toplam 18 maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 26 gol atan Samsunspor, kalesinde 20 gol gördü.

Thorsten Fink ile Yeni Dönem Başlıyor

Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından 1,5 yıllık sözleşme ile Alman teknik direktör Thorsten Fink’i takımın başına getirdi. Fink, Shkendija karşısında kırmızı-beyazlılarla ilk resmi maçına çıkacak.

UEFA Listesine 3 Yeni Futbolcu

Konferans Ligi grup aşamasında forma giymeyen Cherif Ndiaye, yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine eklendi. Samsunspor’da Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği; Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ise sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır’dan Açıklama

Suat Çakır, yeni teknik direktörle yeni bir sayfa açacaklarını belirterek, “Thomas Reis’in Samsunspor’da başarılı bir dönemi oldu. Artık takımımızın başında Thorsten Fink var. Son haftalarda kötü sonuçlar aldık. Fink ile yeni bir sayfa açacağız. Takımımızı bu maça kendisi hazırladı diyebiliriz. Tüm oyuncuları tanıması biraz zaman alabilir ancak oyun mantalitemizi ve takımımızın neler yapabileceğini net biliyor” dedi.

Çakır, rövanş için avantajlı bir sonuç almayı hedeflediklerini ve ardından sahalarında oynayacakları karşılaşmada üst tura çıkacaklarına inandıklarını vurguladı.