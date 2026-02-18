Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi amacıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan üçlü müzakerelerin ilk gününde Rus ordusunun Ukrayna’ya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Rusya’nın ülke genelinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti. Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmelerin yeni turunun Cenevre’de başladığını hatırlatan Zelenskiy, saldırıların müzakerelerle aynı güne denk gelmesine dikkat çekti.

Zelenskiy, “Rusya, Cenevre’deki üçlü ve ikili müzakerelerin başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu durum, Rusya’nın ne istediğini açık şekilde gösteriyor” ifadelerini kullandı. Saldırıların uluslararası platformda gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, özellikle taraflara saldırılardan kaçınma çağrısı yapan ABD’ye bu konuda soru yöneltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna’nın savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu belirten Zelenskiy, “Savaşa ihtiyacımız yok. Onurlu bir anlaşmaya varmak için hızlı şekilde hareket etmeye hazırız” dedi.

Zelenskiy ayrıca, Cenevre’de devam eden müzakerelere ilişkin Ukrayna heyetinden detaylı bilgi alacağını kaydetti.