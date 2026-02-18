Yetkililerden alınan bilgiye göre kaza, yerel saatle 10.00 sıralarında, Pueblo kenti yakınlarından geçen Interstate 25 (I-25) otoyolunda meydana geldi.

Kum fırtınasının aniden etkisini artırmasıyla birlikte görüş mesafesi ciddi şekilde düştü. Bu durum, 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı. Kazada bazı araçların yoldan çıktığı ve ağır hasar aldığı bildirildi.

“Görüş Mesafesi Neredeyse Sıfırdı”

Colorado State Patrol Sözcüsü Brian Lyons, kazada farklı araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Lyons, olay anında görüş mesafesinin neredeyse sıfır olduğunu belirterek, sürücülerin ani hava değişimine hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, bölgede trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi. Kum fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından temizlik ve kurtarma çalışmaları devam etti.

Uzmanlar, özellikle açık arazilerde etkili olan kum ve toz fırtınalarında sürücülerin hızlarını azaltmaları ve güvenli alanlara çekilmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.