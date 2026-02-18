Fed Tutanakları Öncesi Piyasalarda Bekleyiş

Açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonda yavaşlamaya ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi, Fed’den gelebilecek güvercin adımlara yönelik tahmin aralığını genişletti. Yatırımcılar bugün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklandı.

Analistler, tutanaklarda yer alabilecek ipuçlarının para politikasının seyrine ilişkin daha net sinyaller verebileceğini belirtiyor. Nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin ise küresel piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

Para piyasalarında Fed’in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapabileceği beklentisi güç kazanırken, yıl genelinde toplam üç faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor. Fed’in gevşeme adımlarını artırabileceği beklentisi tahvil piyasalarında alımları destekledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,02’ye gerileyerek 1 Aralık 2025’ten bu yana en düşük seviyesini gördü, ardından yüzde 4,06 seviyesinde dengelendi.

Dolar, Altın ve Petrol Fiyatlarında Son Durum

Faiz indirimi beklentilerine rağmen artabilecek jeopolitik riskler ve Japon yenindeki zayıflık, dolar endeksinin yükseliş eğilimini korumasına neden oldu. Dün 97,5 seviyesine çıkan endeks, yeni işlem gününde 97,2 seviyesinde işlem görüyor.

Doların güçlenmesiyle alternatif maliyeti artan ons altın iki günlük düşüşün ardından toparlanma sinyali verdi. Ons altın, önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 4 bin 921 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığına dair haberler, arzın artabileceği beklentisini güçlendirdi ve petrol fiyatlarını baskıladı. Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 1,8 düşüşle 66,9 dolardan tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,4 artışla 67,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fed Yetkililerinden Farklı Mesajlar

Austan Goolsbee, enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefine doğru gerilemesi halinde bu yıl daha fazla faiz indirimi için alan oluşabileceğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise enflasyonun kalıcı şekilde yüzde 2 hedefine indiğine dair daha fazla kanıt görülene kadar faiz oranlarının sabit tutulmasının uygun olacağını ifade etti.

ABD-İran Görüşmelerinde İkinci Tur Tamamlandı

Jeopolitik cephede ABD ile İran arasında Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakerelerde bazı konularda mutabakat sağlandığı ve görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin bazı açılardan olumlu geçtiğini ancak askeri seçenekler dahil İran’ın ABD’nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaların süreceğini söyledi.

ABD ve Avrupa Borsalarında Görünüm

Petrol fiyatlarındaki gerileme, ABD’de enerji hisselerini baskıladı. Exxon Mobil, Chevron, Devon Energy ve Kinder Morgan hisselerinde değer kayıpları yaşandı. Buna karşın endeksler günü pozitif tamamladı.

S&P 500 yüzde 0,10, Nasdaq yüzde 0,14 ve Dow Jones yüzde 0,07 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne de artıda başladı.

Avrupa borsalarında da alış ağırlıklı seyir dikkat çekti. İngiltere’de zayıf istihdam verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimlerine devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın görev süresi dolmadan koltuğunu bırakacağı yönündeki iddialar ise Banka tarafından yalanlandı.

Almanya merkezli Bayer’in ABD’deki “Roundup” davalarına ilişkin 10,5 milyar dolarlık fon ayırmayı planladığı haberinin ardından şirket hisseleri yüzde 7 değer kazandı.

Avrupa genelinde FTSE 100, DAX 40 ve CAC 40 başta olmak üzere ana endeksler günü yükselişle tamamladı.

Asya’da Tatil Etkisi

Asya piyasalarında Çin’deki yeni yıl tatili nedeniyle işlem hacmi düşük seyretti. Japonya’da teknoloji hisselerinde toparlanma görülürken, Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 yükseldi.

Ülkede ocak ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 16,8 artarken, dış ticaret dengesi 1,15 trilyon yen açık verdi.

Yurt İçinde Gözler İşsizlik Verisinde

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,78 düşüşle 14.227 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 şubat vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,08 geriledi.

Dolar/TL kuru 43,74 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışı kredi borcunun; yurt dışında ise İngiltere enflasyonu ve FOMC tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puan destek, 14.300 ve 14.400 puan ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.