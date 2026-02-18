T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 366 sayılı toplantısında, özellikle e-ticaret platformlarında yayımlanan bazı bıçak tanıtımları mercek altına alındı.

Kurul tarafından yapılan re’sen inceleme sonucunda:

Üretimi ya da bulundurulması yasak olan,

Taşınması belirli kurallara tabi bulunan,

Kamu düzeni açısından risk oluşturabilecek nitelikteki

bıçakların e-ticaret siteleri üzerinden kolaylıkla temin edilebildiği tespit edildi.

7 E-Ticaret Platformuna Ceza

Reklam ve satış süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, tanıtım içeriklerinin kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek unsurlar barındırdığı değerlendirildi.

Bu kapsamda 7 e-ticaret platformu hakkında durdurma cezası uygulanırken, toplamda 7.585.942 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık açıklamasında, özellikle gençlerin zararlı içeriklerden korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan 11 Hesaba Erişim Engeli

Reklam Kurulu’nun gündemindeki bir diğer önemli başlık ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları oldu.

Yapılan incelemelerde, tüketicileri yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlenen ve yüksek takipçi sayısına sahip 11 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.

Ayrıca söz konusu hesaplar ve bağlantılı yasa dışı bahis siteleri hakkında adli süreçlerin başlatılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunulacağı bildirildi.

Bakanlık: Denetimler Sürecek

Reklam Kurulu tarafından alınan kararların, toplum güvenliği ve tüketici haklarının korunması amacı taşıdığı belirtilirken, yasa dışı reklam ve tanıtım faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer, e-ticaret ve sosyal medya platformlarında yayımlanan reklamların mevzuata uygun olması gerektiğini hatırlatarak, aksi durumda ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.