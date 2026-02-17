2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram günleri öğrencilerin ara tatiliyle birleşiyor. Tatilin toplam süresinin 9 gün olup olmayacağı tartışılıyor.

Ramazan Bayramı Tarihleri

2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü günü ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor. Tatil planı yapanlar için bu tarihler önem taşıyor.

Ara Tatil ile Bayramın Birleşmesi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacak ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü tatil sürecine girecek ve 23 Mart Pazartesi günü derslere dönecek. Bu takvim nedeniyle Ramazan Bayramı günleri ara tatil süresine dahil olacak. Öğrenciler hem tatil hem de bayramı aynı dönemde yaşayacak.

Bayram Tatili Süresi

Ramazan Bayramı bu yıl öğrencilerin ikinci ara tatilinin son günlerine denk geliyor. Bayram günlerinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle tatilin toplam süresinin şu an için 3 gün olacağı öngörülüyor.

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ibadetinin ardından kutlanan önemli dini bayramlardan biridir. Türkiye’de bayram günleri resmi tatil olarak kabul edilir. Eğitim takviminde ara tatillerin bayramlarla çakışması, öğrenciler ve veliler açısından tatil planlarını doğrudan etkileyen bir durumdur.

2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak ve bu tarihler öğrencilerin ara tatiliyle birleşecek. Tatilin toplam süresi 3 gün olarak öngörülse de ara tatil ile birleşmesi öğrenciler için daha uzun bir dinlenme dönemi anlamına geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi, tatil süresinin 9 gün olma ihtimalini sınırlıyor.