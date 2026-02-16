Zonguldak’ta bir maden ocağında yaşanan göçük faciası can aldı. Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yer altında çalışma yürütüldüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçük sırasında bazı işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altındaki işçilere ulaşıldı. İşçilerden biri yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan kontrollerde 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, göçüğün meydana geliş nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Savcılık tarafından da kazaya ilişkin adli soruşturma açıldığı öğrenildi.