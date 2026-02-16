18 yaşındaki para milli atlet Reyhan Taşdelen, milli takım antrenörü A.G. hakkında taciz, tehdit ve şiddet iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Genç sporcunun iddialarına göre olaylar 2022 yılında başladı ve yurt içi ile yurt dışı kamplarda devam etti.

“Taciz 2022’de İltifatlarla Başladı”

Dünya çapında dereceleri bulunan Taşdelen, tacizlerin 2022 yılında iltifatlarla başladığını, o dönem 14 yaşında olduğu için yaşananları anlamlandıramadığını söyledi. İstanbul’daki kampta başlayan sürecin Dubai ve Tunus’taki organizasyonlarda da devam ettiğini öne süren Taşdelen, Ankara’ya dönmek istediğinde buna izin verilmediğini iddia etti.

Genç sporcu, 2024 yılında İstanbul’daki bir kampta antrenörün kendilerine alkol içirdiğini ve asıl olayların burada yaşandığını belirtti.

“Önce Tehdit, Sonra Şiddet”

Taşdelen, yaşananların ardından tehdit ve baskıların arttığını, 2025 yılının mart ayında rızası dışında yeniden benzer olaylara maruz kaldığını ve bu kez fiziksel şiddetin de devreye girdiğini ifade etti. Antrenörün kendisini zorla çağırdığını ve tehditlerin yoğunlaştığını öne süren Taşdelen, “Spor hayatımı bitirmekle tehdit etti” dedi.

İntihar Girişimi ve Ambulans İddiası

Genç sporcu, maruz kaldığı baskılar nedeniyle 2025 yılında intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Pişman olup ablasını aradığını, ailesinin ambulans çağırdığını ancak olayın adli boyut kazanmaması için ambulansın ‘regl sancısı’ gerekçesiyle geri çevrildiğini iddia etti. Daha sonra hastaneye götürüldüğünü belirten Taşdelen, yaşananların üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü.

Annesi: “Kızımın Her Zaman Arkasındayım”

Anne Habibe Develi, kızının bir süre sonra kampa gitmek istememesi üzerine şüphelendiğini ve gerçeği öğrendikten sonra adli süreci başlattıklarını söyledi. A.G.’nin tutuklandığını ancak ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirten Develi, tehditlerin dolaylı yollardan sürdüğünü iddia etti.

Develi, antrenörün kızına “Seni sakatlarım, yürüyemeyecek hale getiririm” şeklinde tehditlerde bulunduğunu öne sürerek, başka mağdurların da olduğunu savundu.

“Reyhan Tek Değil” İddiası

Habibe Develi, kızının tek mağdur olmadığını iddia ederek diğer genç kadınlara da çağrıda bulundu. Ailelere seslenen Develi, “Çocuklarımızın arkasında duralım, söylediklerine inanalım. Taciz olaylarında sessiz kalmayalım” ifadelerini kullandı.

Soruşturma süreci devam ederken, kamuoyu olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.