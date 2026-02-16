Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, insanların dikkat süresinin 8 saniyenin altına düştüğüne işaret ederek, bu sürekli uyarılma halinin çocuklar üzerinde daha olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinde benzer adımlar atıldığını ifade eden Göktaş, Türkiye’de de çocukları korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakında hayata geçirileceğini vurguladı.

Paylaşımında konuya ilişkin bir videoya da yer veren Göktaş, videonun dikkatle izlenebilmesi için oyun hamuruyla oynaması gerektiğini belirterek, sosyal medyada artık yalnızca konuşmanın izlenmek için yeterli olmadığını, farklı görsel unsurların da öne çıktığını dile getirdi.

Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

'Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki... Artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu sürekli uyarılma hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az yüzde 30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı. Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz.'