Son dönemde “Taşacak Bu Deniz” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ulaş Tuna Astepe, sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine oturdu. Astepe’nin, daha önce rapçi Blok3 ile kısa süreli bir ilişki yaşayan İrem Haznedar’ın fotoğrafını beğenmesi aşk iddialarını güçlendirdi.

Geçtiğimiz hafta bir mekânda ikilinin yakınlaştığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gelen bu hamle, “yeni bir ilişki mi başlıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Blok3 ile yaşadığı ilişki gündem olmuştu

İrem Haznedar’ın adı daha önce Blok3 ile yaşadığı aşkla magazin basınında sıkça yer almıştı. Haznedar’ın, ünlü rapçinin ailesiyle verdiği pozlar da uzun süre konuşulmuştu.

Öte yandan, Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Blok3 ile İrem Haznedar cephesinde soğuk rüzgârlar estiğini açıklamıştı. Kısa süre sonra çiftin ayrıldığına dair haberler basına yansımıştı.

Gözler ikiliden gelecek açıklamada

Ulaş Tuna Astepe ile İrem Haznedar cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki bu etkileşim magazin kulislerini hareketlendirdi. İddiaların doğruluğu ise taraflardan gelecek açıklamayla netlik kazanacak.