Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre taksi işletmecilerine, taksimetreyle entegre çalışan mali cihaz kullanma zorunluluğu getirildi. Bu cihazlar sayesinde yolculuk ücreti taksimetreden otomatik olarak aktarılacak ve manuel tutar girişi yapılamayacak. Taksimetre kapandığında cihazdan otomatik fiş veya belge düzenlenecek. Fiş kesilmeden yeni yolculuk başlatılamayacak.

Kartla Ödeme İmkânı

Yeni düzenleme ile taksilerde kartla ödeme kabul edilmesi zorunlu hâle geldi. Ödeme kartla yapıldığında hem banka POS bilgilerini hem de mali fişi içeren “bütünleşik fiş” veya “e-Belge” düzenlenecek. Bu uygulamanın, kartla ödeme kabul etmeyen taksiler nedeniyle yaşanan mağduriyetleri önlemesi hedefleniyor.

Başvuru ve Süreç

Taksiciler, mali cihazı kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yaparak kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olacak. Mevcut taksi işletmecilerinin en geç 1 Eylül’e kadar bu cihazları alıp kullanmaya başlaması gerekiyor. Yeni işe başlayanlar veya taksimetresini değiştirenler ise 30 gün içinde sisteme dâhil olacak. Ancak yolcu taşımaya başlamadan önce sisteme geçişin tamamlanması şart olacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle taksilerde mali cihaz kullanımı ve kartla ödeme kabulü zorunlu hâle geldi. Uygulama 1 Eylül’de başlayacak.

Taksilerde ödeme yöntemleri uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Kartla ödeme kabul etmeyen taksiler nedeniyle yolcular mağduriyet yaşıyordu. Mali cihaz düzenlemesiyle hem ödeme süreci şeffaf hâle getirilecek hem de vergi denetimleri kolaylaşacak. Bu sayede taksi işletmecilerinin kayıt dışı işlemlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı tebliğ ile taksilerde mali cihaz ve kartla ödeme zorunluluğu getirildi. Düzenleme, hem yolcuların ödeme kolaylığı hem de vergi denetimlerinin etkinliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 1 Eylül itibarıyla tüm taksilerin bu sisteme geçmesi zorunlu olacak.