Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk sinema destek kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk sinemasına rekor bütçeyle destek verildiğini duyurdu.

Ersoy, 2026’nın ilk destekleme döneminde toplam 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 TL destek sağlandığını belirtti. Açıklamada, yerli filmlerin seyirciyle buluşmasını güçlendirmek amacıyla 130 sinema salonuna ise 49 milyon 250 bin TL kaynak aktarıldığı ifade edildi.

28 projeye 8,5 milyon TL yaratıcı destek

Bakanlık ayrıca animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında toplam 28 projeye 8 milyon 577 bin 500 TL bütçe tahsis etti. Bu desteklerin, yaratıcı üretim sürecini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üretimden gösterime kadar sinema sektörünü bütüncül bir anlayışla desteklemeyi sürdüreceğini belirten Ersoy, Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşınmasının amaçlandığını kaydetti.

2026 yılına güçlü bir destek paketiyle başlayan Bakanlık, hem yapım aşamasındaki projelere hem de salon işletmelerine sağladığı kaynakla sektörün tüm paydaşlarını desteklemeye devam ediyor.