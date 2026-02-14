Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş yarın kozlarını paylaşacak. Turuncu-lacivertliler ile siyah-beyazlılar bugüne kadar 38 kez karşı karşıya gelirken rekabette tam anlamıyla denge göze çarpıyor.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014’ten bu yana Başakşehir ismiyle yoluna devam eden RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan 38 maçta iki takım da 11’er galibiyet elde etti. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar birbirlerine 47’şer gol atarak istatistiklerde eşitliği sürdürdü.

Lig maçlarında da tablo eşit

İki ekip Süper Lig’de 35 kez karşılaştı. Bu maçlarda da 10’ar galibiyet bulunurken, 15 mücadele beraberlikle tamamlandı. Lig maçlarında da gol sayıları eşit: 42-42.

Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir deplasmanında galibiyet almakta zorlanıyor. Turuncu-lacivertlilere 17 kez konuk olan Beşiktaş, bu maçların sadece 3’ünü kazanabildi. Başakşehir sahasında 7 galibiyet alırken, 7 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda ev sahibi ekip 24, Beşiktaş ise 20 gol kaydetti.

Kupada 3 kez karşılaştılar

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki grup maçını Başakşehir 1-0 kazandı.

2010-2011 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip arasındaki mücadele 2-2 sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Beşiktaş kupayı kazandı.

2020-2021 sezonunda yarı finalde oynanan tek maç eleme usulündeki karşılaşmada normal süre 2-2 tamamlandı. Beşiktaş, uzatmalarda Cyle Larin’in 102. dakikada attığı golle sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.

Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak 39. randevu öncesinde istatistiklerdeki eşitlik, karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.