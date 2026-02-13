Türkiye UEFA Uluslar Ligi 1. Grup Maç Takvimi

25 Eylül Cuma | 21.45 → Türkiye - Fransa

28 Eylül Pazartesi | 21.45 → Türkiye - İtalya

2 Ekim Cuma | 21.45 → Belçika - Türkiye

5 Ekim Pazartesi | 21.45 → İtalya - Türkiye

12 Kasım Perşembe | 20.00 → Türkiye - Belçika

15 Kasım Pazar | 22.45 → Fransa - Türkiye

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi maçları, hem milli takımın performansı hem de grup sıralamasında kritik rol oynayacak. Futbolseverler, Türkiye’nin Fransa, İtalya ve Belçika karşısındaki maçlarını yakından takip edecek.

