Türkiye UEFA Uluslar Ligi 1. Grup Maç Takvimi
-
25 Eylül Cuma | 21.45 → Türkiye - Fransa
-
28 Eylül Pazartesi | 21.45 → Türkiye - İtalya
-
2 Ekim Cuma | 21.45 → Belçika - Türkiye
-
5 Ekim Pazartesi | 21.45 → İtalya - Türkiye
-
12 Kasım Perşembe | 20.00 → Türkiye - Belçika
-
15 Kasım Pazar | 22.45 → Fransa - Türkiye
Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi maçları, hem milli takımın performansı hem de grup sıralamasında kritik rol oynayacak. Futbolseverler, Türkiye’nin Fransa, İtalya ve Belçika karşısındaki maçlarını yakından takip edecek.
Anahtar kelimeler: Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2026, Türkiye milli takımı maç fikstürü, UEFA Uluslar Ligi 1. Grup maçları, Türkiye Fransa maçı, Türkiye İtalya maçı, Türkiye Belçika maçı.
Kaynak: DHA