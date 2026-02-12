Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği Aerobik Cimnastik Yeşilay Türkiye Şampiyonası’nda (YGB), Başkent Akademi Cimnastik Kulübü sporcuları önemli başarılar elde etti. Irmak Coşkun’un 12–14 Yaş Tek Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu organizasyonda Başkent Akademi Cimnastik Kulübü’nün farklı kategorilerdeki sporcuları da madalya kürsüsüne çıktı. Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü Kurucusu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Ankara İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Sema Kul, “Farklı yaş kategorilerinde kürsüde yer almak, sürdürülebilir başarı modelimizin doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor. Altyapı kategorilerinde gelen dereceler, gelecekte milli takım forması giyecek sporcular yetiştirdiğimizin en güçlü göstergesi. Ankara cimnastiğini her geçen yıl daha ileriye taşımaya kararlıyız” dedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Yeşilay Türkiye Şampiyonası (YGB), 5–8 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Şampiyonada Ankara Başkent Akademi Cimnastik Kulübü’nün genç sporcuları önemli başarılara imza attı. Başkent Akademi sporcuları, birçok kategoride finale yükselerek Türkiye dereceleri elde etti ve kulüplerini başarıyla temsil etti.

Irmak Coşkun Türkiye Birincisi

12–14 Yaş Tek Kadınlar Kategorisi’nde Türkiye birinciliğini Irmak Coşkun kazandı. Başkent Akademi Cimnastik Kulübü sporcuları üç kategoride de Türkiye ikinciliği elde etme başarısı gösterdi. 12–14 Yaş Trio Kategorisi’nde Irmak Coşkun, Peri Zeynep Sak ve Elif Akder; 12–14 Yaş Grup Kategorisi’nde Asel Çakar, İpek Pektaş, Irmak Coşkun, Peri Zeynep Sak ve Elif Akder ve 18+ Yaş Tek Erkekler Kategorisi’nde Can Sarı Türkiye ikincisi oldu.

Kulübün sporcularından Bulut Şen 12–14 Yaş Tek Erkekler Kategorisi’nde, Eda Beyoğlu, Güneş Şahin ve Bulut Şen 12–14 Yaş Trio Kategorisi’nde, Eda Beyoğlu, Nisa Bilen, Ada Metli, Güneş Şahin ve Göknur Cin 12–14 Yaş Grup Kategorisi’nde, İdil Menekşe 18+ Yaş Tek Kadınlar Kategorisi’nde ve İsmail Yağız Altıparmak 18+ Tek Erkekler Kategorisi’nde Türkiye dördüncülüğünü kazandı.

5–17 Yaş Trio Kategorisi’nde Asu Ada Atabek, Defne Taylan ve Eliz Meryem Erdiç Türkiye altıncılığını, 12–14 Yaş Trio Kategorisi’nde Asel Çakar, İpek Pektaş ve Ada Seyhun Türkiye yedinciliğini elde etti.

Sema Kul: “Sporcularımız, Ankara’yı Büyük Bir Sorumluluk Bilinciyle Temsil Etti”

Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü Kurucusu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Ankara İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Sema Kul, sporcularının başarısından gurur duyduklarını dile getirdi.

Farklı yaş kategorilerinde madalya kazanmalarının sürdürülebilir başarı modelinden kaynaklandığını belirten Kul, şunları söyledi:

“Bu şampiyonada elde ettiğimiz dereceler bizim için yalnızca madalya anlamına gelmiyor; Ankara’da yıllardır inşa ettiğimiz sistemli altyapının ve disiplinli çalışmanın somut bir sonucunu görüyoruz. Farklı yaş kategorilerinde kürsüde yer almak, sürdürülebilir başarı modelimizin doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor.

Sporcularımız, Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından birinde yalnızca kulübümüzü ve Ankara’yı büyük bir sorumluluk bilinciyle temsil etti. Başkentin adını kürsüye taşımak bizler için ayrı bir gurur kaynağı.

Özellikle altyapı kategorilerinde gelen dereceler, gelecekte milli takım forması giyecek sporcular yetiştirdiğimizin en güçlü göstergesi. Hedefimiz günübirlik başarılar değil; uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek, teknik ve mental açıdan donanımlı sporcular kazandırmak. Bu başarı; sporcularımızın özverisi, ailelerimizin desteği ve teknik ekibimizin planlı çalışmasının ortak ürünüdür. Ankara cimnastiğini her geçen yıl daha ileriye taşımaya kararlıyız".