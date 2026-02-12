Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde görev yapan adli destek görevlileri, artan iş yükü, oda yetersizliği, güvenlik açıkları ve özlük haklarındaki eksiklikler nedeniyle hizmetin sürdürülemez hale geldiğini açıkladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; uzmanlar adına konuşan Mustafa Çınar, çocukların velayetinden suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmasına kadar kritik karar süreçlerinde görev yaptıklarını hatırlatarak, “Çocukların geleceğini ilgilendiren bir hizmet bu koşullarda yürütülemez.” dedi.

“SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR, MAĞDUR”

Çınar, “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan adli destek görevlilerinin sorunları, tüm girişimlerimize rağmen çözülmek bir yana her geçen gün artmaktadır.” dedi. Adli destek görevlilerinin psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve pedagoglardan oluştuğunu belirten Çınar, bu uzmanların savcılık soruşturmaları ile hukuk ve ceza mahkemelerinde sosyal inceleme yaptığını, kırılgan grupların ihtiyaçlarını belirlediğini, velayet ve kişisel ilişki değerlendirmeleri hazırladığını ifade etti. Çınar, “Suça sürüklenen çocuklar, mağdur, müşteki ve tanıklar hakkında mesleki formasyonları doğrultusunda değerlendirme yaparak soruşturma ve kovuşturma seyrine katkı sunmaktadırlar.” diye konuştu.

