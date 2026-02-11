Türkiye gıda sektöründe stratejik bir el değiştirme gerçekleşti. Sıvı yağ sektörünün lider markalarından Yudum, tarım ve gıda devi Tiryaki Agro tarafından satın alındı. Yaklaşık 1,5 yıl süren kapsamlı görüşmelerin ardından tamamlanan süreçle birlikte, markanın eski sahibi Savola Gıda da Tiryaki Agro ile stratejik ortaklık kurarak yapıda kalmaya devam etti.

Sektörde Güç Birliği

Tarımsal ürünler ticaretinde küresel bir oyuncu olan Tiryaki Agro’nun bu hamlesi, sektör uzmanları tarafından gıda pazarında önemli bir konsolidasyon adımı olarak değerlendiriliyor. Bu satın alma ile Tiryaki Agro, ham madde tedarikindeki gücünü Yudum’un marka bilinirliğiyle birleştirerek tüketici ürünleri pazarındaki konumunu perçinlemeyi hedefliyor.

Öne Çıkan Detaylar:

Süreç: Müzakereler yaklaşık 18 ay sürdü.

Yapı: Yudum, Tiryaki Agro çatısı altına girerken Savola Gıda stratejik ortak statüsüne geçti.

Hedef: Tarım ve gıda zincirinde daha güçlü bir entegrasyon ve pazar hakimiyeti.