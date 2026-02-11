Basın İlan Kurumu’nun 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Abdulkadir Çay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Çay, geride kalan süreçte yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek basın temsilcileri, kamu yöneticileri ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Sahadan gelen görüş ve eleştirileri önemsediklerini vurgulayan Çay, bu yaklaşımın geçici değil sürdürülebilir bir yönetim anlayışının parçası olduğunu dile getirdi. Sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi temel politika olarak benimsediklerini söyledi.

“Dijital Dönüşüm Artık Ertelenemez”

Basın sektöründe dijital dönüşümün zorunlu bir sürece dönüştüğünü kaydeden Çay, gazeteciliğin üretimden dağıtıma kadar her aşamasında köklü değişimler yaşandığını belirtti. Bu sürecin yeni beceriler kazanmayı ve mesleki standartları güncellemeyi gerekli kıldığını ifade etti.

Bu kapsamda düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” panelinin sektöre önemli katkı sunduğunu söyleyen Çay, akademi ile sektörün aynı platformda buluşmasının değerine dikkat çekti.

Akademi-Sektör İş Birliği Vurgusu

Nitelikli insan kaynağının önemine değinen Çay, özellikle iletişim fakülteleriyle kurulacak güçlü bağların sektöre katkı sağlayacağını ifade etti. Basın İlan Kurumu ile İbn Haldun Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün bu anlayışın somut bir örneği olduğunu belirtti.

Önümüzdeki dönemde akademik kurumlarla iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni Gelir Modelleri Öne Çıkıyor

Resmî ilan ve reklam gelirlerinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çay, yalnızca bu gelir kalemine dayalı bir yayıncılık anlayışının yeterli olmayacağını söyledi. Dijital reklamcılık, abonelik sistemleri ve içerik temelli gelir modellerinin sektörde giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

7,5 Milyar TL’lik Kredi Limiti

Finansmana erişim konusunda atılan adımlara da değinen Çay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Kredi Garanti Fonu ile imzalanan protokol sayesinde basın işletmelerine önemli kolaylık sağlandığını belirtti.

5 yılı kapsayan destek mekanizması kapsamında, 2 bini aşkın süreli yayın için bu yıl toplam 7,5 milyar TL kredi limiti oluşturulduğunu açıklayan Çay, bu adımın yatırım planlarını daha öngörülebilir hale getireceğini söyledi.

Basın Emekçilerine Destek

Türkiye Sigorta ile yapılan iş birliğine de değinen Çay, basın çalışanlarının sosyal imkânlarının artırılmasının kurum için öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

“Masada Değil, Sahada Çözüm”

Konuşmasının sonunda, Kurumun sektörü yukarıdan yöneten değil, sektörle birlikte düşünen bir anlayışla hareket ettiğini belirten Çay, güçlü bir basının karşılıklı güven ve uzun vadeli vizyonla mümkün olacağını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından Başkanlık Divanı seçildi, gündem maddeleri belirlendi ve komisyonlar çalışmalarına başladı. Genel Kurul’un son oturumunda komisyon raporlarının görüşülerek karara bağlanacağı bildirildi.