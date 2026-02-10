Türkiye’de bir süredir erişim kısıtlaması bulunan Discord’un yeniden kullanıma açılıp açılmayacağına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme taşındı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, platformun kimlik doğrulama ve yaş denetimi gibi yeni güvenlik adımlarını devreye almasının ardından erişimin yeniden sağlanabileceği öne sürüldü.

Söz konusu iddialar kısa sürede kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırırken, özellikle oyun ve dijital topluluklar gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Platformun, içerik denetimi ve güvenlik politikalarında Türkiye’nin taleplerine uyum sağlayacak teknik düzenlemeler üzerinde çalıştığı da kulis bilgileri arasında yer aldı.

Öte yandan konuya ilişkin yetkili kurumlardan ya da resmi makamlardan yapılmış net bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağı yönündeki paylaşımlar şimdilik beklenti ve iddia düzeyinde değerlendiriliyor.

Erişim kararına ilişkin resmi bir adım atılması halinde, sürecin belirli güvenlik ve denetim şartlarına bağlı olarak kademeli şekilde ilerleyebileceği ifade ediliyor.