Fenerbahçe’nin dünya yıldızı N’Golo Kanté’yi kadrosuna katma girişiminde yaşanan tıkanıklığın perde arkası netleşti. Edinilen bilgilere göre, transfer sürecinin çıkmaza girmesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu’ndan bir isim, Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetiyle temasa geçti.

Yaşanan sorun ve transfer sürecindeki engeller, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı. Erdoğan’ın, heyetler arası resmi görüşmeler öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a konuyu ilettiği öğrenildi. Prens Selman’ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebine olumlu yaklaştığı ve sürecin tamamlanması için Al-Ittihad Kulübü ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’na gerekli talimatları verdiği belirtildi.

Bu girişimlerin ardından Kanté transferinde yaşanan belirsizliklerin giderildiği, sürecin yeniden hız kazandığı ifade edildi. Fenerbahçe cephesinde, transferin hem kulüp hem de Türk futbolu açısından önemli bir adım olduğu vurgulanırken, Başkan Sadettin Saran da sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti.

İşte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın kulüp hesabından yaptığı paylaşım: