Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Yasin Özcan, Asllani ve Olaitan transferlerinin ardından Güney Koreli forvet Hyeongyu Oh’u İstanbul’a getirdi.

23 yaşındaki golcü futbolcu, saat 12.15 sıralarında THY’ye ait uçakla Düsseldorf’tan İstanbul’a geldi. Hyeongyu Oh’u havalimanında Beşiktaşlı yetkililer karşılarken, oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş’tan KAP’a Hyeongyu Oh Açıklaması

Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferine ilişkin süreci Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh’un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır.”

Genç Golcüye Büyük Umut

Güney Kore futbolunun dikkat çeken isimleri arasında yer alan Hyeongyu Oh’un, Beşiktaş’ın hücum hattına dinamizm katması bekleniyor. Yönetimin, transferi kısa süre içinde tamamlayarak resmi imzaları attırması hedefleniyor.

Beşiktaş’ta transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, taraftarlar yeni takviyeleri heyecanla takip ediyor.