Fenerbahçe futbolcusu Milan Skriniar, aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Disiplin talimatı kapsamında değerlendirilen dosyada, Skriniar’ın sportmenliğe aykırı ifadeleri nedeniyle 2 maç men cezası almasının beklendiği öğrenildi.
PFDK’nın önümüzdeki günlerde vereceği karar, Fenerbahçe’nin ligdeki kritik maçları öncesinde yakından takip ediliyor.
Muhabir: Haber Merkezi