Pankreas kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Medipol Sağlık Grubu’ndan Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, bu hastalığın günümüzde en güç tedavi edilen kanser türleri arasında yer aldığını ifade etti. Emiroğlu, pankreas bezinden kaynaklanan kötü huylu tümörlerin hem tanı hem de tedavi sürecinde ciddi zorluklar barındırdığına dikkat çekti.

5 YILLIK YAŞAM ORANI YÜZDE 15’TE KALIYOR

Pankreas kanserinin görülme sıklığının her yıl arttığını vurgulayan Prof. Dr. Emiroğlu, bazı kanser türlerinde azalma yaşanmasına rağmen bu hastalıkta ters bir tablo olduğunu söyledi. Emiroğlu, “Tedavi edilemeyen olgularda 5 yıllık yaşam oranı ne yazık ki yüzde 15 seviyelerinde. Toplumun yaşlanmasıyla birlikte risk artıyor. Yaş ilerledikçe pankreas kanserine yakalanma ihtimali yükseliyor” dedi.

Risk faktörlerine de değinen Emiroğlu; sigara, alkol kullanımı, diyabet ve obezitenin hastalık riskini ciddi oranda artırdığını, bazı vakalarda ise genetik yatkınlığın etkili olabildiğini belirtti.

BELİRTİLERİ SESSİZ VE SİNSİ İLERLİYOR

Pankreas kanserinin erken dönemde belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Emiroğlu, hastalığın çoğu zaman başka rahatsızlıklarla karıştırılabildiğini söyledi. Halsizlik, iştahsızlık, hazımsızlık ve yorgunluk gibi genel şikâyetlerin yanı sıra ani kan şekeri yükselmesi, diyabet hastalarında şeker dengesinin bozulması, yağlı ve renk değiştirmiş dışkı, sarılık ve ele gelen kitlelerin önemli uyarı işaretleri olabileceğini ifade etti.

TEK TEDAVİ ŞANSI CERRAHİ MÜDAHALE

Pankreas kanserinde en etkili tedavi yönteminin cerrahi olduğunu vurgulayan Emiroğlu, “Bu tümörler çok küçük boyutlardayken bile hayati damar ve sinir yapılarını sarabiliyor. Ayrıca lokal yayılım özellikleri oldukça yüksek. Bu nedenle pankreas kanserinde bilinen tek küratif tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur” diye konuştu.

HASTALARIN YÜZDE 55’İ AMELİYAT ŞANSINI KAYBETMİŞ OLUYOR

Cerrahi sonrası hastalığın tekrarlama riskinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Emiroğlu, doğru hasta seçiminin hayati önem taşıdığını söyledi. Emiroğlu, “Hastalarımızın yaklaşık yüzde 55’i uzak organ metastazıyla başvuruyor. Bu grupta yaşam süresi çoğunlukla 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Yüzde 30-35’lik bir kesim lokal ileri evrede geliyor. Ne yazık ki sadece yüzde 10-15’lik hasta grubu erken evrede yakalanarak ameliyat şansı bulabiliyor” ifadelerini kullandı.