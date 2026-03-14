Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi İlber Ortaylı hakkında sosyal medyada yapılan bazı olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Altaylı, Ortaylı’nın ardından yapılan eleştirilerin haksız ve saygısız olduğunu belirterek, Ortaylı’nın Türkiye’de önemli bir kültür insanı olduğunu söyledi.

Altaylı, Ortaylı’nın hiçbir zaman insanları küçümseyen ya da hor gören bir tavır içinde olmadığını ifade ederek, “Hor gördüğü tek şey cehaletti. Daha doğrusu cehaletin cüretine kızardı” dedi.

Sosyal medyada Ortaylı hakkında yapılan eleştirilerin çoğunun aşırı uçlardan geldiğini savunan Altaylı, “Bugün arkasından kötü konuşanlara bakın, siyasi ya da inanç yelpazesinin uç kesimleri” ifadelerini kullandı.

Altaylı ayrıca Ortaylı’nın dünya çapında saygı duyulan bir isim olduğunu vurgulayarak, “Bugün dünyanın saygı duyduğu bir kültür adamından söz ediyoruz. Onu sadece ‘tarihçi’ diye tanımlamak bile eksik kalır” değerlendirmesinde bulundu.