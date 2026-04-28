Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemleriyle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen görüşmede, işçi ve işveren temsilcileri uzlaşma zemini arayışıyla bir araya geldi.

Saat 16.00’da başlayan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlık ediyor. Görüşmede ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler yer aldı.

Toplantıya, Bağımsız Maden-İş Sendikası temsilcileri, işçi tarafı ve Doruk Madencilik şirket yetkilileri de katıldı. Tarafların, devam eden grev ve eylemleri sonlandırmak adına çözüm odaklı bir yol haritası üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Ankara’daki kritik zirveden çıkacak sonuç, günlerdir devam eden eylemlerin seyrini belirleyecek. Tarafların uzlaşmaya varıp varamayacağı ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.