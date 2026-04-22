Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, barış alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar ve aktivist Akif Manaf’a “Dayanışma ve Barış Ödülü” verdi.

Uluslararası Barış Ödülü sahibi ve Nobel Barış Ödülü adayı olarak da tanıtılan Akif Manaf, küresel barışın güçlendirilmesi ve dayanışma bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetleri nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödül, Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Faruk Şahin tarafından takdim edildi.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal ödül

Manaf’ın barış çalışmaları kapsamında daha önce de farklı kurumlar tarafından çeşitli ödüllere layık görüldüğü belirtiliyor. Fransa merkezli bir uluslararası barış kuruluşundan “International Peace Prize” ve İsveç’ten “Global Peace Prize” aldığı ifade edilen Manaf’a ayrıca Türkiye’de de farklı adlarla verilen barış ve insan hakları temalı ödüller sunulduğu aktarıldı.

“Barış nefesi” vurgusu

Ödül töreninde konuşan Akif Manaf, bireysel barışın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Barışçıl bir birey olmak için güne barış nefesi ile başlamanızı öneriyoruz. O zaman siz bireysel olarak barışla temasa geçip barışla dolabilirsiniz. Kendi içinde içsel barışı sağlayan birey küresel barışı da inşa edebilecektir.”

Barış projeleri ve yayınlar

Manaf’ın çalışmalarının yalnızca teorik değil, aynı zamanda proje bazlı yürütüldüğü belirtildi. “Barış Psikolojisi” adlı kitabının farklı dillerde yayımlandığı, ekolojik yaşam modeline dayalı “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projesinin ise sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca “Barış Sanatı Programı” ve her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” gibi girişimlerle uluslararası farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Manaf’ın farklı ülkelerdeki söyleşi, seminer ve kitap fuarı katılımlarıyla barış çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.