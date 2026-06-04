Türkiye’nin ilk kadın kardiyoloji uzmanı olan Sabahat Kaymakçalan’ın yaşam öyküsünü konu alan “Kalplere Dokunan Kadın” adlı belgeselin gala gösterimi için davet yayımlandı.

“Bilime Adanmış Bir Ömür” sloganıyla hazırlanan belgesel, Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’ın tıp alanındaki öncü çalışmalarını ve ilham veren hayat hikâyesini izleyiciyle buluşturacak.

Gala gösterimi, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara’daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik programına göre kokteyl saat 19.00’da başlayacak, belgeselin gösterimi ise saat 20.00’de yapılacak.

Davet metninde, “Türkiye’nin ilk kadın kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sabahat Kaymakçalan’ın ilham veren yaşam öyküsünü anlatan ‘Kalplere Dokunan Kadın’ adlı belgeselimizin gala gösteriminde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi.

Tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan Sabahat Kaymakçalan’ın yaşamını anlatan belgeselin, bilim dünyasına ve kadınların sağlık alanındaki öncü mücadelesine ışık tutması bekleniyor.