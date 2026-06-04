Futbolun en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası, tarih boyunca unutulmaz yıldızlara sahne oldu. Attıkları kritik gollerle ülkelerinin başarılarında büyük pay sahibi olan birçok futbolcu, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İşte Dünya Kupası tarihinin en etkili golcüleri arasında gösterilen ve turnuvaya damga vuran efsane isimler:

Giuseppe Meazza (İtalya)

İtalya futbolunun ilk büyük yıldızlarından biri olan Giuseppe Meazza, üstün tekniği ve golcülüğüyle rakip savunmaların korkulu rüyası oldu. Meazza, İtalya'nın 1934 ve 1938 yıllarında kazandığı Dünya Kupası zaferlerinin en önemli mimarları arasında yer aldı.

İtalya Milli Takımı formasıyla çıktığı 53 maçta 33 gol atan Meazza, futbol tarihinin en büyük forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ferenc Puskas (Macaristan)

Macar futbolunun efsane ismi Ferenc Puskas, 1950'li yıllarda Macaristan Milli Takımı'nın uluslararası arenadaki başarılarında başrol oynadı.

1954 Dünya Kupası'nda final oynayan Puskas, kariyeri boyunca attığı goller ve sergilediği performansla futbol tarihinin en büyük golcüleri arasında gösteriliyor.

Just Fontaine (Fransa)

Fransız futbolunun unutulmaz isimlerinden Just Fontaine, Dünya Kupası tarihinin kırılması en zor rekorlarından birine sahip.

1958 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla 13 gol atan Fontaine, bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla gol atan futbolcu unvanını halen elinde bulunduruyor.

Pele (Brezilya)

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Pele, Dünya Kupası'nda elde ettiği başarılarla efsaneleşti.

Dört farklı Dünya Kupası'nda mücadele eden Brezilyalı yıldız, 12 gol atarken ülkesinin 1958, 1962 ve 1970 yıllarında kazandığı üç şampiyonlukta önemli rol üstlendi.

Eusebio (Portekiz)

Portekiz futbolunun simge isimlerinden Eusebio, 1966 Dünya Kupası'nda attığı 9 golle takımını yarı finale taşıdı.

Hızı, güçlü fiziği ve etkili şutlarıyla dönemin en korkulan forvetlerinden biri olan Eusebio, tek Dünya Kupası deneyiminde unutulmaz bir performans sergiledi.

Gerd Müller (Batı Almanya)

Almanya futbolunun efsane golcüsü Gerd Müller, Dünya Kupası tarihinin en etkili santrforları arasında gösteriliyor.

1970 ve 1974 Dünya Kupaları'nda toplam 14 gol atan Müller, özellikle Batı Almanya'nın 1974 yılında kazandığı şampiyonlukta önemli katkı sağladı.

Paolo Rossi (İtalya)

1982 Dünya Kupası'nın yıldızı olan Paolo Rossi, attığı 6 golle İtalya'yı şampiyonluğa taşıdı.

Turnuvanın gol kralı olan Rossi, aynı yıl Altın Top ve Altın Ayakkabı ödüllerini kazanarak kariyerinin zirvesine ulaştı.

Romario (Brezilya)

Brezilya'nın 1994 Dünya Kupası zaferinin mimarlarından biri olan Romario, üstün gol sezgisi ve bitiriciliğiyle dikkat çekti.

Takım arkadaşı Bebeto ile oluşturduğu etkili hücum hattı sayesinde Brezilya'nın kupaya uzanmasında büyük rol oynadı.

Ronaldo (Brezilya)

Futbol dünyasında "Fenomen" lakabıyla tanınan Ronaldo, Dünya Kupaları tarihinin en başarılı golcüleri arasında yer alıyor.

1998, 2002 ve 2006 Dünya Kupaları'nda toplam 15 gol atan Brezilyalı yıldız, uzun yıllar turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını taşıdı.

Mario Kempes (Arjantin)

Arjantin'in 1978 Dünya Kupası zaferinde başrol oynayan Mario Kempes, turnuvayı 6 golle tamamladı.

Finalde Hollanda ağlarını iki kez havalandıran Kempes, hem Dünya Kupası'nı hem de Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Miroslav Klose (Almanya)

Almanya Milli Takımı'nın efsane golcüsü Miroslav Klose, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

2002 ile 2014 yılları arasında dört Dünya Kupası'nda forma giyen Klose, toplam 16 gol atarak Brezilyalı Ronaldo'nun rekorunu geride bıraktı ve zirvenin sahibi oldu.