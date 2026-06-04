Şef Cihan Can yönetimindeki koro, 6 Haziran Cumartesi günü saat 12.30 oturumunda, Evren Kalaycıoğlu’nun piyano eşliği ile Mualla Ayözcan ve Hülya Sağır’ın mandolin performanslarıyla birlikte sahne alacak. Konser, Arı Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çoksesli müziğin Türkiye’de gelişimine katkı sunmayı amaçlayan şenlik, 1996 yılından bu yana Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenleniyor ve bu yıl 28. kez sanatseverlerle buluşuyor.

Vakfın desteklediği diğer korolar da şenlik programında yer alacak. Şef Tuğçe Kaynak Akçaoğlu yönetimindeki KoroPopsesli, şef Merve Kepez yönetimindeki Daphne Kadın Korosu ve şef İnci Tığlı Ayağ yönetimindeki Vista Korosu da etkinlikte sahne alarak çoksesli müzik geleneğine katkı sunacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadınlar Korosu, kadınların müzikle üretmesini desteklemek, yeteneklerini görünür kılmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 17 Kasım 1999’da kuruldu.

“Bütün Kadınlar Şarkı Söylemeli” sloganıyla çalışmalarını sürdüren koro, yalnızca Ankara’da değil, Türkiye’nin farklı illerinde ve yurt dışında da çeşitli festival ve şenliklerde sahne alarak çoksesli müziğin yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam ediyor.