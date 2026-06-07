Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; AHİD tarafından bu yıl 41'incisi düzenlenen "Ankara’ya Değer Katanlar Ödül Gecesi", yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Başkentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan isimlerin onurlandırıldığı geceye siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.

Geceye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Kurtcan Çelebi, Ahmet Fethan Baykoç, Mustafa Nedim Yamalı ve Zeynep Yıldız, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ile çok sayıda belediye başkanı, oda başkanı, bürokrat ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, büyükelçiler, rektörler ve yabancı bürokratlar da gecede yer aldı.

HİLMİ YAMAN: ANKARA'YA HİZMET EDENLERİN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILMAK İSTİYORUZ

Gecenin ev sahipliğini yapan AHİD Başkanı Hilmi Yaman, konuşmasında Ankara'nın gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yaman, "Ankara’ya değer katan, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan ve toplumsal fayda üreten kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla düzenlediğimiz bu anlamlı gecede, başkentimizin ortak hafızasına ve geleceğine katkı sunan isimleri bir araya getirdik. AHİD olarak Ankara’ya hizmet edenlerin emeklerinin görünür olmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAYRAKTAR: ANKARA SAVUNMA SANAYİ VE YAZILIMIN MERKEZİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise yaptığı konuşmada Ankara'nın Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ihracatını daha yüksek katma değerli hale getirmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "Türkiye bugün 270 milyar doların üzerinde ihracat yapan güçlü bir üretim ülkesi. Ancak sanayimizin daha yüksek katma değerli üretime yönelmesi gerekiyor. Ankara bu noktada büyük önem taşıyor. Çünkü başkentimiz savunma sanayinin ve yazılım sektörünün merkezi konumunda bulunuyor" dedi.

ANKARA REZİDANS ELIE SAAB VE ARABICA COFFEE'YE ÖDÜL

Gecede Ankara'nın ilk lüks markalı gayrimenkul projesi olarak hayata geçirilen Ankara Rezidans by Elie Saab ve Bordo İnşaat'a ödülleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde Arabica Coffee de ödüle layık görülürken, programa katkı sağlayan diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi.

SEYMEN GÖSTERİSİ GECEYE RENK KATTI

Ödül ve plaket takdimlerinin ardından AHİD bünyesindeki genç seymenlerin sahnelediği geleneksel gösteri büyük beğeni topladı. Başkent kültürünü yansıtan performans, davetlilerden uzun süre alkış aldı.

AHİD'in 41. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen ödül gecesi, Ankara'ya değer katan isimlerin onurlandırıldığı ve başkentin ortak hafızasına katkı sunan buluşmalardan biri olarak hafızalarda yer etti.