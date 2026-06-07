Fenerbahçe Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi saat 10.00 itibarıyla başladı. Seçim, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor.

Üyeler sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi

Genel kurul için sabahın erken saatlerinde alana gelen Fenerbahçe üyeleri, oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik kontrollerinin ardından alana alınan üyeler, saat 10.00’da kapıların açılmasıyla birlikte sandık başına gitmeye başladı.

44 bin 741 üye oy kullanacak

Başkanlık seçimi kapsamında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışırken, toplam 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunduğu bildirildi.

Seçimde oy pusulası renkleri de netleşti. Buna göre Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz pusula kullanılacak.