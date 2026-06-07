Tokat'ta hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından köy statüsünden belde statüsüne kavuşan 4 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde vatandaşlar, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinasyonunda gerçekleştirilen ara seçimlerde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Yeni kurulan beldelerde ilk kez gerçekleştirilen seçimlerde toplam 5 bin 682 seçmen oy kullanacak. Seçim kapsamında Reşadiye ilçesindeki Çevrecik beldesinde 4 mahallede bulunan 2 bin 166 seçmen 7 sandıkta, Yolüstü beldesinde ise 4 mahallede yaşayan bin 600 seçmen yine 7 sandıkta oy kullanıyor.

Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde 3 mahallede yaşayan bin 206 seçmen için 4 sandık kuruldu. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde ise 2 mahallede kayıtlı 710 seçmen, 2 sandıkta tercihlerini belirliyor.

Yerel yönetimlerin oluşturulacağı seçimlerde vatandaşlar, beldelerinin ilk belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçerek yeni dönemin yönetim kadrosunu belirleyecek. Beldelerde seçim güvenliği için gerekli tedbirler alınırken, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım işlemine geçilecek. Sonuçların gün içerisinde netleşmesi ve yeni belde belediyelerinin yönetimlerinin belli olması bekleniyor.