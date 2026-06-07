Ünlü rap sanatçısı Sefo, İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Festivali kapsamında sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Başarılı sanatçı, A Milli Futbol Takımı için bestelediği "Türkiye'm" adlı şarkıyı ilk kez canlı performansla müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sıfır Atık Festivali'nde Sefo Rüzgarı Esti

Atatürk Havalimanı Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleşen konserde Sefo, sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Sürdürülebilirlik ve çevre bilincini ön plana çıkaran festival kapsamında sahneye çıkan sanatçı, enerjik performansıyla büyük beğeni topladı.

Konser boyunca alanı dolduran müzikseverler, Sefo'nun hit parçalarına eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

A Milli Takım İçin Hazırlanan "Türkiye'm" İlk Kez Dinleyiciyle Buluştu

Gecenin en dikkat çeken anı ise Sefo'nun A Milli Futbol Takımı için özel olarak hazırladığı "Türkiye'm" adlı şarkıyı ilk kez seslendirmesi oldu. Büyük ilgi gören eser, festival katılımcılarından tam not aldı.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sefo, sıfır atık ve çevre projelerine destek vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, yeni şarkısıyla ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum, bu akşam klibini yayınlayacağız. Çok güzel bir klip hazırladık. Maçları da takip edeceğim. Milli Takım'ın maçları için sabaha kadar ayakta olacağız."

Sıfır Atık Festivali Yarın Sona Eriyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştiriliyor. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen festival; enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, teknoloji, çevre ve sanat gibi birçok alanda ziyaretçilere zengin içerikler sunuyor.

Çevre bilincini artırmayı amaçlayan organizasyon, konserler, etkinlikler ve atölyelerle yoğun ilgi görürken, festival yarın gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek.

Çevre Bilinci ve Sanat Aynı Sahnede Buluştu

Sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefleyen festival, sanat ve çevre farkındalığını bir araya getirerek ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Sefo'nun ilk kez seslendirdiği "Türkiye'm" şarkısı ise festivalin en çok konuşulan anlarından biri olarak öne çıktı.