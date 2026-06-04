Ankara'nın eğitimdeki başarılı kurumlarından Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, çevre duyarlılığı ile sanatı buluşturan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin geri dönüştürülebilir ve atık malzemeleri sanatsal eserler haline getirdiği "Atıktan Sanata" Resim Sergisi, 4 Haziran 2026 tarihinde Atakule Botanik Kat'ta düzenlenen törenle açıldı.

Öğrencilerin hayal gücü ve emeğinin ürünü olan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Genç Yeteneklerden Çevreye Duyarlı Sanat

Sergide yer alan çalışmalar, yalnızca estetik yönleriyle değil, çevre bilincini güçlendiren mesajlarıyla da dikkat çekti. Kullanım ömrünü tamamlamış malzemelerin sanat eserlerine dönüştürülmesi, öğrencilerin sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm konularındaki farkındalığını ortaya koydu.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan eserler, gençlerin sanata olan ilgisini ve üretkenliğini gözler önüne sererken ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Eğitim ve Sanat Dünyasını Buluşturan Açılış

Serginin açılışına eski Özel Eğitim ve Rehberlik Müdürü Cemal Özdemir, Üstün Hizmet Madalyası sahibi Sinan Bayraktaroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları takdir ederek genç sanatçıları tebrik etti.

Okul Müdürü Fatih Aşkın'dan Davet

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Aşkın, serginin öğrencilerin emeklerinin ve yaratıcılıklarının önemli bir yansıması olduğunu belirterek, sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Aşkın, öğrencilerin atıkları sanata dönüştürerek hem çevre bilinci oluşturduklarını hem de sanatsal yeteneklerini geliştirdiklerini vurguladı.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nden Örnek Proje

Akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle de adından söz ettiren Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, bu sergiyle öğrencilerinin çok yönlü gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Çevre duyarlılığı, sanat eğitimi ve toplumsal farkındalığı bir araya getiren "Atıktan Sanata" Sergisi, gençlerin geleceğe dair umut veren projeler üretebildiğinin somut örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Sergi 5 Haziran'a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Atakule Botanik Kat'ta açılan "Atıktan Sanata" Resim Sergisi, 5 Haziran 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sanatseverler, öğrencilerin geri dönüşüm temalı özgün eserlerini yakından inceleme fırsatı bulabilecek.