Bağımsız Maden-İş Sendikası, günlerdir hakları için direnişte olan madencilerle dayanışma çağrısında bulundu. Açıklamada, 8 gündür açlık grevinde olan işçilerin defalarca polis müdahalesine maruz kaldığı hatırlatılarak kamuoyuna destek çağrısı yapıldı.

Sendika, başkent Ankara’da saat 18.00’de Yıldızlar Holding önünde, İstanbul’da ise saat 19.00’da TMSF önünde buluşma gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan çağrıda, tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi parti örgütleri ve yurttaşlar eylemlere katılmaya davet edildi.

Madencilerin uzun süredir ödenmeyen maaşları ve gasp edildiğini belirttikleri hakları için sürdürdükleri direniş, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Açlık grevinin ilerleyen günlerinde sağlık risklerinin arttığına dikkat çekilirken, sendika yetkilileri dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini vurguladı.