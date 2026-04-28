Doruk Madencilik işçileri, Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda başlattıkları açlık grevinin 9’uncu gününde eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Günlerdir açlık grevinde olan işçilerin fiziksel olarak giderek güç kaybettiği gözlemlenirken, sağlık kontrolleri de düzenli olarak yapılıyor.

Haklarını alabilmek için direnişlerini sürdüren madenciler, yaşadıkları zorluklara rağmen geri adım atmayacaklarını ifade ediyor. Açlık grevindeki işçilerin artık ayakta durmakta zorlandığı, ancak taleplerinden vazgeçmedikleri görülüyor.

“KEFEN ENSEMİZDE YAŞIYORUZ!”

Zonguldaklı madenci Nevzat Kuyumcu, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a yaptığı açıklamada, mücadelelerinin süreceğini belirtti. Kuyumcu, madencilerin çalışma koşullarına dikkat çekerek, “Kefen ensemizde yaşıyoruz. Daha geçen yıl bir arkadaşımızı kaybettik. Şartlarımızın iyileştirilmesini, maaşlarımızın düzenli yatırılmasını istiyoruz” dedi.

Üç çocuk babası olduğunu dile getiren Kuyumcu, verdiği mücadelenin yalnızca kendisi için değil, ailesi ve çocuklarının geleceği için de olduğunu vurguladı.

Madencilerin eyleminin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, işçiler talepleri karşılanana kadar direnişi sürdüreceklerini belirtiyor.