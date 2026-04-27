Ankara’da toplu taşımaya ilişkin bir paylaşım gündeme geldi. Bir vatandaş, EGO’ya ait bir otobüste kırık koltuk bulunduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak durumu yetkililere bildirdi.

Paylaşımda, otobüslerin sefere çıkmadan önce denetlenip denetlenmediğine yönelik sorular da yer aldı.

Ankara’da ego otobüsünün koltuğu kırık bu halde bu otobüsler neden yola çıkıyor ? Yok mu bunu denetleyenler ? Ego yola çıkmadan tamir edilmiyor mu?@ankarabbld @ankara_kecisii @mansuryavas06 pic.twitter.com/USS3P7WN2x — Çağrı Kemal (@Cagrikml) April 27, 2026

Bunun üzerine EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşın paylaşımına yanıt vererek iletişime geçmek istediklerini belirtti. Yapılan yanıtta, “Merhaba, konuyla ilgili sizinle görüşmek istiyoruz. İletişim bilgilerinizi bizimle paylaşmanızı rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu geri dönüşle birlikte, bildirimin incelenmesi için sürecin başlatıldığı değerlendiriliyor. Vatandaşlar ise toplu taşıma araçlarının bakım ve kontrol süreçlerinin düzenli şekilde sürdürülmesini önemsiyor.

Toplu ulaşım hizmetlerini yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki EGO’nun, şikayetlere yönelik geri dönüş mekanizması da bu tür paylaşımlarla bir kez daha gündeme gelmiş oldu.