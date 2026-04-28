CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Genel Merkez'de yapılan belediye başkanları toplantısına ve gündeme dair detayları paylaştı.

CHP'nin grup toplantısına, haklarını aramak için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek gelen Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçileri de katıldı. "Maden işçisi yalnız değildir" sloganıyla karşılanan işçiler, "Ölmek var, dönmek yok" sloganı attı.

“MADENCİLERİN ÇİLESİ BİTMEDİ”

Özgür Özel, Soma’nın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen madencilerin çilesinin bitmediğini belirterek, “Doruk Madencilik işçileri Eskişehir’den yola çıktılar, Ankara’ya geldiler. Maaşlarını almak istiyorlar, sürekli ücretsiz izne çıkarılmaya isyan ediyorlar. İşçilerin 23 Nisan’da çocuklarıyla nasıl bir araya geldiğini gördük. Ne yapmışlar da polis her seferinde karşılarında? Adım atanı gözaltına alıyorlar. Bu sabah gazeteleri açtık, Salih Yurdakul kardeşimizin evinden çıkan alışveriş listesi… Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir. Böyle bir fotoğraf çektirilmesin diye, hiç yolu yok, bir sonraki seçim kazanılacak.

Şimdi burada bu madenciler hayatını kaybederken mi ödeyeceksiniz? Bu madencinin Soma’da olduğu gibi ölüsünün değeri var da dirisinin neden değeri yok kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün. Bir an önce bu sorunu çözün.” dedi.

AK PARTİ’Yİ HAYIRSIZ EVLADA BENZETTİ

AK Parti iktidarını anasının babasının parasını kumarda batıran hayırsız evlada benzeten Özgür Özel, “Cumhuriyetin fabrikaları, şirketleri haraç mezat satıldı; Sümerbank, SEKA, TEKEL, Türk Telekom, Petkim, Tüpraş, şeker fabrikaları, demir-çelik fabrikaları, termik santraller teker teker yok pahasına, şeffaf olmayan şekilde ve hep yandaşlar bulunarak satıldı. Tüm Cumhuriyet döneminde yapılan özelleştirmelerin yüzde 89'u AK Parti döneminde yapıldı.

24 yılda devleti sattılar, 60 milyar dolar elde ettiler; bugünkü kurla 2,7 trilyon lira. Ama 2026'da faize ödenecek para 2,7 trilyon lira. Cumhuriyetin bütün kurumlarını sattılar, hepsinin parasını bu senenin faizine ödüyorlar. Memleketi batıran AK Parti’nin, anasının babasının parasını kumarda batıran hayırsız evlattan hiçbir farkı yok.

Dünyada gıda enflasyonunda sondan 5’inci, OECD’de sondan 2’nci olan ülke, üç ayda tarımsal desteklemeye 60 milyar lira ayırdı. Faize ise 2,7 trilyon lira... Arada 15 katlık fark var. Çiftçiye verdiğinin 15 katını faizcilere veren bir iktidarla karşı karşıyayız.

Niye böyleyiz? Türkiye’de bitmeyen bir ekonomik kriz var. Siyasi davalarla hukuk güvenliğini bitirdiler, yabancı yatırımcıları kaçırdılar.

Ülkede para var ama herkese yok; bu iktidar millete değil, faizcilere çalışıyor. 2026’da toplanan her 100 liranın 26 lirası faize gitti. Yıl bittiğinde 2,7 trilyon liraya ulaşacak.

“DEVLET ADAMI GİBİ DAVRANMIŞLARDIR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayaş Kaymakamını görevden alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti.

Özgür Özel, “O Ayaş Kaymakamını burada batırıp ezip, sonra dönüp İçişleri Bakanı'na, Ankara Valisi'ne bir sürü şey söyleyebilirdim, şimdi söyleyemem. Çünkü o hadsizliği kaldıran, dünkünü bir kez daha kaldıran Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi davranmıştır. Bu saatten sonra İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne söyleyeceğim söz yoktur; görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru diyoruz.

Yaşadığımız her sorunun kaynağı AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzeni sandık değiştirecektir. O sandık için sonuna kadar mücadele edeceğiz, sandık sandık kazanacağız. 4 Mayıs'ta CHP 81 ildedir, 973 ilçededir. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun; yolun sonu iktidardır, selamettir.” diye konuştu.