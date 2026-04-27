Ankara’da Anadolu Mektebi Vakfı tarafından düzenlenen “15. Yıl Çalıştayı”, 24–26 Nisan 2026 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Okuma kültürünün 15 yıllık birikimini değerlendirmek ve gelecek döneme ilişkin yol haritasını belirlemek amacıyla yapılan programa, devlet, akademi ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Çalıştayda Cevdet Yılmaz başta olmak üzere eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Milli Eğitim Bakanları Nabi Avcı ve Vehbi Dinçerler, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme yer aldı.

Üç gün süren program boyunca gerçekleştirilen oturumlarda; okuma temelli düşünce eğitimi, gençlerin muhakeme becerilerinin geliştirilmesi ve öğretmen rehberliğinin önemi ele alındı. Çalıştayın akademik zeminine öncülük eden Sami Güçlü ve katılımcılar, okumanın yalnızca bilgi edinme aracı değil; aynı zamanda düşünceyi derinleştiren temel bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Çalıştaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’ni temsilen Okul Müdürü Fatih Aşkın ile Edebiyat Öğretmeni Meltem Koçak katıldı. Okul adına yapılan değerlendirmelerde, Anadolu Mektebi’nin öğrencilere kazandırdığı okuma disiplini ve düşünme alışkanlığının günümüz eğitiminde önemli bir yer tuttuğu vurgulandı.

Öğrencilerin metinle kurduğu ilişkinin ifade gücünü ve özgüveni artırdığına işaret edilirken, çalıştaya katılan öğrenciler Elif Yeşilyurt, Zeynep Rumeysa Çağlar, Sıla Karakuş, Yağız Yücel, Güneş Sivas, Fatih Emre Öğür ve Mete Göktürk Karagözlü okullarını temsil etti.

Yaklaşık 8 yıldır Anadolu Mektebi çalışmalarında aktif yer alan okulda, bugüne kadar 1000’den fazla öğrenci kitap, düşünce ve yazı ile buluşturuldu. Eğitim sürecinin yalnızca akademik değil, aynı zamanda fikri ve ahlaki gelişime de katkı sunduğu ifade edildi.

Yetkililer, çalıştayda ortaya konulan fikirlerin okuma temelli düşünce dünyasını güçlendireceğini ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.