Ankara’nın Mamak ilçesi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen Halk Oyunları Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelen 21 ekip sahneye çıktı.

Yöresel kıyafetleri, özgün koreografileri ve sahne performanslarıyla dikkat çeken ekipler, izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılım sağlayan gruplar, derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kültürel Zenginlik Sahneye Yansıdı

Yarışma boyunca sahnelenen oyunlar, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini ve folklorik zenginliğini gözler önüne serdi. Özellikle İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere farklı yörelere ait oyunlar büyük beğeni topladı.

Miniklerden Büyük Başarı

Yarışmada, Mamak Belediyesi Anadolu Folklor Eğitim Merkezi (AFEM), Minikler kategorisinde birinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri performansla jüri üyeleri ve izleyicilerden tam not alan ekip, gecenin en çok alkışlanan gruplarından biri oldu.

Kültüre Destek Sürüyor

Mamak Belediyesi’nin, geleneksel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklere destek vermeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca bu organizasyonların çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunduğu vurgulandı.