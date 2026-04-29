nkara’nın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BEM 578 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
1 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan kişilerden birinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan iki kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, olayla ilgili detayların yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı ifade edildi.