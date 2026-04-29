Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Murat Kurum ile bir araya geldi. Görüşmede, Ankara’nın gelişen ilçelerinden Sincan’da yürütülen çalışmalar ve planlanan yeni projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, kentsel dönüşüm süreçleri, devam eden yatırımlar ve ilçenin çehresini değiştirecek projeler ön plana çıktı. Sincan’ın büyüme ivmesine dikkat çekilirken, bu gelişimin planlı yatırımlarla desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yatırımlar Gündemde

Görüşmede özellikle kentsel dönüşüm projelerinin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı. İlçede devam eden projelerin yanı sıra yeni yatırım planları da masaya yatırıldı. Sincan’ın modern şehircilik anlayışıyla daha da gelişmesi için atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Kent Estetiği ve Kimlik Vurgusu

Toplantıda, sadece büyük projeler değil; cadde ve sokak düzenlemeleri, kent mobilyaları ve çevre tasarımı gibi detayların da önemine dikkat çekildi. Bu unsurların Sincan’ın kimliğini güçlendirecek şekilde planlanması gerektiği vurgulandı.

Güçlü İş Birliği Mesajı

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Bakan Murat Kurum, yerel yönetimlerle iş birliğinin sürdüğünü belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarının öncelikli olarak ele alındığını ifade etti. Başkan Murat Ercan ise görüşmede Sincan’daki projeleri detaylı biçimde değerlendirdiklerini belirterek, Bakan Kurum’a ev sahipliği için teşekkür etti.