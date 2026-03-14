İskenderun ilçesinde bulunan Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi, isim günü nedeniyle düzenlenen “40 Şehitleri Anma” ayinine ev sahipliği yaptı. Ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan ve çok sayıda din görevlisi ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen Ermeni cemaati mensupları katıldı.

Patrik Maşalyan, her yıl hac yolculuğunun bu tarihte gerçekleştirildiğini ve yolculuğun ilk durağının Kayseri, ardından ise İskenderun olduğunu belirterek, “Bu yolculuğumuzun ilk durağı Kayseri’deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi. Dün oradaydık, bugün de burada, 40 gençlerin anısına sunulmuş bu kilisede ibadetimizi yapacağız” dedi.

Dünya Barışı İçin Dua Edildi

Maşalyan, konuşmasında savaşların etkilerine ve insan hırslarına dikkat çekerek, dünya barışı için dualar yaptıklarını ifade etti:

“Dünya yeterince büyük, herkes için yeter ama belli ki birkaç insanın hırslarına yetecek kadar büyük değil. En büyük sorunumuz dizginlenemeyen insan hırsları. Dinlerimiz belki bunları dizginler diye düşünüyoruz. Duamız o ki yüce Allah insanlara akıl, fikir ve bilgelik versin.”

Konuşmaların ardından Patrik Sahak Maşalyan’ın yönetiminde ayin gerçekleştirildi. Kilise içerisinde dualar edilip mumlar yakılarak dilekler tutuldu ve 40 Şehitler anısına saygı gösterildi.