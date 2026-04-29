Ankara’nın Keçiören ilçesinde Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından hayata geçirilen “Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı” yoğun katılımla sürüyor. Kardeşler Kadınlar Gün Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, “Hayır Demek Özgürlüktür” başlığı altında kadınlar bir araya geldi.

Uzman psikologlar eşliğinde düzenlenen programda, katılımcılara duygusal farkındalık kazandırılması ve psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesi hedeflendi. Etkinlikte, bireylerin kendi sınırlarını belirleyebilmesi ve ihtiyaçlarını ifade edebilmesi üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Sınır Koyma ve İletişim Becerileri Anlatıldı

Programda, sağlıklı sınırlar oluşturmanın bireyin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Katılımcılara, kendi ihtiyaçlarını önceliklendirme, etkili iletişim kurma ve “hayır” diyebilme becerilerinin önemi aktarıldı.

Günlük Hayata Yönelik Uygulamalar Yapıldı

Kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar üzerinden örnekler ele alınarak, bu durumlarda nasıl sınır koyabilecekleri uygulamalı olarak işlendi. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen soru-cevap bölümleri ve grup çalışmaları sayesinde katılımcılar deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Program Devam Edecek

Kadınların kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan programın, “Değişimini Fark Et” başlığıyla ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.