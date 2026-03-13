Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Osmanlı tarihi ve kültürel miras üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Ortaylı’nın vefatı, akademi ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Uzun yıllar akademik çalışmaları ve televizyon programlarıyla tarih bilincinin yayılmasına katkı sağlayan Ortaylı, Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

İlber Ortaylı Kimdir?

1947 yılında Avusturya’nın Bregenz kentinde doğan İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik kariyerini tarih alanında sürdüren Ortaylı, özellikle Osmanlı tarihi, Türk idare tarihi ve kültürel miras üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı. Uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ortaylı, aynı zamanda televizyon programları ve kitaplarıyla geniş kitlelere tarih bilincini aktaran önemli isimlerden biri oldu. Bir dönem Topkapı Sarayı Müzesi’nin de müdürlüğünü yaptı.

Sonsöz olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.