Irak'ın Erbil kentine bağlı Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne, gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 Fransız askerinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin de yaralandığı doğrulandı. Peşmerge kaynakları ise yaralı Fransız askeri sayısının 7 olduğunu açıkladı.

Saldırıda yaşamını yitiren askerin 7'nci Alp Avcı Taburu'ndan Astsubay Arnaud Frion olduğunu belirten Macron, olayı kınadı. Fransız askerlerinin 2015 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele ve eğitim faaliyetleri kapsamında bölgede yasal olarak bulunduğunu vurgulayan Macron, 'Güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez. İran'daki savaş bu tür saldırıları haklı çıkaramaz' ifadelerini kullandı.