Kayseri’de bulunan Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde miçing ayini düzenlendi. Sahak Maşalyan’ın yönettiği ayine, çoğunluğu İstanbul’dan gelen Ermeni asıllı Türk vatandaşları katıldı.

Caferbey Mahallesi’nde bulunan kilisede gerçekleştirilen ayinde katılımcılar mum yakarak dua etti. Tören, ilahiler ve dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Anadolu’da İbadet Gezisi

Ayinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Patriği Maşalyan, her yıl Anadolu’nun farklı şehirlerine ibadet ziyaretleri düzenlediklerini söyledi. İstanbul’dan gelen grupla birlikte bu yıl da ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Maşalyan, Kayseri’de atalarının hatırasını yad ettiklerini ve onların bu topraklara yaptığı katkıları andıklarını belirtti.

Kilisenin Restorasyon İhtiyacına Dikkat Çekti

Kayseri’deki kilisenin tarihi önemine değinen Maşalyan, yapıdaki bazı teknik sorunlara da dikkat çekti. Özellikle rutubet ve yağmur nedeniyle yapının zarar gördüğünü belirten Maşalyan, konuyla ilgili yetkililerle görüşme yaptıklarını söyledi.

Maşalyan, Memduh Büyükkılıç ve Gökmen Çiçek ile yaptıkları görüşmede kilisenin korunması konusunda destek sözü aldıklarını ifade etti.

“Savaşların Son Bulmasını Diliyoruz”

Bir gazetecinin uluslararası gelişmelere ilişkin sorusu üzerine Maşalyan, insanlık tarihinin birçok savaş ve acıya sahne olduğunu belirterek masum insanların bedel ödediğini dile getirdi. Savaşın içinde yaşayan insanların barışın değerini daha iyi anladığını vurgulayan Maşalyan, dünyanın anlamsız çatışmalardan uzak olması temennisinde bulundu.