Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bodrum’da operasyon düzenledi. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucu ve Hassas Terazi Ele Geçirildi

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda 909 gram skunk, 133 gram kokain ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi bulundu. Ele geçirilen maddelere polis ekiplerince el konuldu.

3 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.