İçişleri Bakanlığı, uluslararası düzeyde aranan suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 13’ü kırmızı bültenle, 3’ü ulusal seviyede aranan toplam 16 suçlunun Gürcistan’da düzenlenen ortak operasyonla yakalandığı bildirildi.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM birimleri ile Gürcistan polis teşkilatının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Ortak çalışma sonucu kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 16 şüpheli hakkında Türkiye’ye iade sürecinin başlatıldığı ve gerekli adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.